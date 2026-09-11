LVBP: Revelan el arma secreta de La Guaira para su gran debut de este 12 de octubre

Los Tiburones de La Guaira ya encendieron los motores para la inminente campaña 2026/2027 de la LVBP. La maquinaria escuala tiene el objetivo claro de dominar desde el día uno y ya designó a su primer líder en la lomita.

Este viernes se reveló el nombre del brazo que subirá al montículo en la esperada jornada inaugural. El experimentado derecho Ricardo Pinto fue el elegido por el alto mando para asumir la responsabilidad de este crucial compromiso.

El anuncio oficial

El primer gran choque de la zafra se llevará a cabo el próximo 12 de octubre contra los Navegantes del Magallanes. Pinto tendrá la misión de frenar a la ofensiva eléctrica en el imponente estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

La noticia fue difundida por el periodista deportivo Robinson Álvarez a través de su cuenta en la red social X. El comunicador detalló que el acuerdo entre el lanzador y la gerencia litoralense ya es un hecho consumado.

Según explicó Álvarez, la confirmación sobre la firma del nuevo contrato provino directamente del agente del beisbolista. Esto asegura la presencia del serpentinero en el inicio de la temporada y fortalece la rotación del equipo salado.

La misión de redención

Con esta designación como abridor, Pinto recibe un voto de confianza para redimirse de su actuación en la zafra pasada. En 2025, el diestro dejó una elevada efectividad de 7.94 tras ver acción en apenas tres compromisos.

Durante su breve paso por el montículo en ese año, el lanzador permitió siete imparables y cinco carreras limpias. Además, concedió cuatro boletos, recibió un cuadrangular y recetó siete ponches, dejando un WHIP definitivo de 1.94.