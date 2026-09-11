LVBP: Leones del Caracas contará con su nuevo center field desde el primer día (Exclusiva)

Leones del Caracas ya piensa en la temporada 2026/27. El equipo capitalino, en una nueva etapa comandada por Lipso Nava como manager, quiere hacer lo posible para dejar en el olvido las últimas dos campañas, en las que no han podido meterse en el Round Robin, para regresar al éxito que caracteriza históricamente a la organización.

En pro de lograr los objetivos trazados, los capitalinos han realizado algunos movimientos importantes, como la llegada del jardinero grandeliga Kenedy Corona, proveniente de las Águilas del Zulia, quien tiene opciones sólidas de ser el jardinero central del equipo.

Meridiano conversó en exclusiva con Corona, quien ha tenido una buena temporada en Ligas Menores con los Yankees de Nueva York, especialmente en Triple A. El zuliano habló precisamente sobre la responsabilidad que vivirá en Leones, que representa un reto emocionante para su todavía joven carrera.

Kenedy Corona, listo para los Leones del Caracas

El pasado mes de julio, Kenedy Corona fue cambiado a los Leones del Caracas desde las Águilas del Zulia, organización que recibió al infielder Keiner Delgado y al lanzador Juan Rojas a cambio.

Corona llega justamente con credenciales para ser el jardinero central de los capitalinos, posición en la que buscan estabilidad. Sin embargo, el jugador que pertenece a los Yankees afronta el reto sin meterse excesiva presión. "Lo único que tengo que hacer es mantenerme enfocado y dar mi granito de arena para tratar de ayudar al equipo, y eso es en lo que estoy", comentó.

Del mismo modo, Kenedy Corona habló sobre su relación con el manager Lipso Nava y confirmó también que estará desde el inicio del torneo. "Ya él me conoce. Se comunicó conmigo y hemos hablado un par de cosas. Me dijo que tratara de llegar desde el primer día y eso es lo que voy a hacer. Daré mi granito de arena para alcanzar un campeonato", señaló.

Finalmente, el zuliano destacó que, gracias a su experiencia en los Yankees, aspira a lidiar de buena manera con las expectativas que se posan normalmente sobre el Caracas. "Los Leones son un equipo ganador, y vengo de la organización de los Yankees, donde lo único que se habla es de ganar, así que ya se hace familiar en mí. Vamos a dar lo mejor para poder traer ese campeonato a casa", sentenció Corona.