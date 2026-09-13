LVBP: Ángel Reyes tiene claro su nuevo reto con Magallanes: "Hay que revalidar el título"

Los Navegantes del Magallanes ya comienzan a definir las piezas que buscarán defender el campeonato conseguido en la temporada anterior, y entre los nombres que prometen estar desde el arranque aparece Ángel Reyes.

El jardinero venezolano visualiza su participación con la Nave para la campaña 2026-2027 de la LVBP, que tendrá su estreno el próximo 12 de octubre cuando reciban a los Tiburones de La Guaira.

Reyes quiere repetir la fórmula con Magallanes

Ángel Reyes aseguró que su intención es incorporarse desde el inicio de la temporada, con la meta de aportar nuevamente a un equipo que viene de conquistar el título.

“Con Magallanes voy a estar desde el primer día de la temporada, prepararme lo mejor posible para un nuevo reto”, expresó el toletero en una entrevista.

Y es que su objetivo está más que claro: mantener la exigencia que llevó al conjunto carabobeño a celebrar el campeonato en la última edición de la LVBP.

“El objetivo es revalidar el título. Hay que trabajar con la misma responsabilidad y actitud de la temporada pasada”, afirmó.

Un año productivo en México

Antes de enfocarse en su regreso a Venezuela, el oriundo de Barcelona tuvo una campaña destacada en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Rieleros de Aguascalientes, donde fue una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Al final, Reyes terminó como líder de la organización en jonrones, carreras anotadas y triples, además de ubicarse como el segundo mejor en carreras impulsadas y promedio de bateo.

Aunque Rieleros no logró alcanzar la clasificación, el criollo valoró positivamente su rendimiento individual y el aporte que pudo brindar durante el torneo.

“A pesar de no conseguir el objetivo de clasificar, fue una temporada positiva ayudando al equipo con el madero”, señaló.

Números de Ángel Reyes en la temporada 2026 de la LMB