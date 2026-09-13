¿Regresa Rangel Ravelo con Cardenales? El cubano y sus magníficos números en la LVBP

A pocas semanas del inicio de la temporada 2026-2027 de la LVBP, un nombre que dejó una huella importante en la historia reciente de los Cardenales de Lara comenzó a sonar nuevamente alrededor de la organización: Rangel Ravelo.

Si bien se trata de una información extraoficial, ya que el equipo no ha dado una confirmación al respecto, todo parece apuntar a que el pelotero cubano volverá a defender la causa crepuscular por novena ocasión.

El legado de un gran importado en Lara

De concretarse todo a la perfección, se trataría del reencuentro entre la organización y uno de los importados de mayor impacto durante la última década, esto sin mencionar que sería un bate de garantías para el manager César Izturis.

Rangel Ravelo debutó en la LVBP durante la temporada 2015-2016 con los crepusculares, y desde entonces construyó una relación especial con sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición. Además, su rendimiento y presencia dentro del clubhouse lo convirtieron en una figura importante para el equipo, tanto dentro como fuera del terreno.

Esa primera campaña sigue siendo, por los momentos, la mejor referencia de su producción individual con Cardenales, ya que dejó .354 de promedio, 63 hits, ocho jonrones y 38 carreras impulsadas, sus topes personales en esos apartados.

Más allá de las estadísticas, el cubano se ganó un lugar entre los importados más recordados y productivos de la historia moderna de la franquicia gracias a su constancia, profesionalismo y liderazgo.

Por ahora, la posibilidad de su regreso debe manejarse de forma extraoficial. Pero si Rangel Ravelo finalmente vuelve a vestir el uniforme de Cardenales en la 2026-2027, Barquisimeto podría reencontrarse con una de las figuras extranjeras que más conexión logró construir con el equipo en los últimos años.

Números de Rangel Ravelo de por vida con Cardenales de Lara en la LVBP