LVBP: Magallanes se queda sin uno de sus importados antes del arranque de la campaña

Los Navegantes del Magallanes han tenido una temporada muerta bastante movida, en la que el objetivo ha sido bastante claro: armar un equipo capaz de revalidar el campeonato obtenido en la pasada zafra 2025/26.

Para esta siempre complicada misión, los filibusteros han apuntado a buscar armar una importación de nivel, algo que siempre ha sido vital para alzar la corona. Sin embargo, según reporta el reconocido periodista cubano Yusseff Díaz, quien sigue con atención la actualidad de los peloteros cubanos, hay un importado que se ha bajado de "La Nave" antes del arranque de la temporada.

Magallanes sin Carlos Espinosa

En efecto, según el reporte de Yusseff Díaz, el relevista cubano Carlos Espinosa, de 25 años de edad, no lanzará finalmente con los Navegantes del Magallanes, a pesar de que el propio Yusseff Díaz había reportado el pasado 3 de septiembre que había un acuerdo entre ambas partes.

Según este último reporte, el acuerdo se cayó debido a las restricciones que los Angelinos de Los Ángeles, franquicia a la que pertenece Espinosa, impusieron a su joven lanzador en caso de que quiera lanzar en la pelota invernal durante esta próxima zafra.

En 2026, Carlos Espinosa vivió su primer año completo en Doble A, en donde dejó foja de 3-1, efectividad de 3.54 y WHIP de 1.12 en 38 compromisos, en los que acumuló 68.2 entradas de labor. Sin duda, un lanzador interesante, que ahora será agente libre y tendrá disponibilidad para reforzar a cualquier equipo del Caribe.