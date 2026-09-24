LVBP: Tigres contó con estos 27 peloteros en el inicio de sus prácticas

Un nuevo equipo saltó al terreno para el inicio de su pretemporada de cara a la zafra 2026/2027: los Tigres de Aragua. La novena "Bengalí" contó con 27 incorporaciones en este primer día de entrenamiento.

El compromiso de los peloteros de esta organización quedó en evidencia con el entusiasmo que fue mostrado desde este jueves. La mayoría de los que se sumó rápidamente son lanzadores. Exactamente 21 jugadores son píchers, tres receptores, dos infielders y el actual campeón bate, Gorkys Hernández.

A continuación, te mostramos la lista de asistentes al primer entrenamiento de los Tigres:

- Lanzadores:

Dereck Corro

Adonis Villavicencio

Luis Rijo

Christhian Mejías

Elvis García

Fabián Ysalla

Juan Carlos Romero

José Zerpa

José Chávez

Manuel Cachutt

Wilmer Blanco

Keythel Key

Gerelmi Maldonado

Wilfred Alvarado

Edinzo Márquez

Eikel Huizil

José Guedez

Jean Pinto

Daniel Juárez

Aldry Acosta

Luis Pacheco.

- Receptores:

José Sibrian

Yorman Rodríguez

Manuel Dos Pasos

- Infielders:

Elio Campos

Eduardo Escobar

- Jardineros:

Gorkys Hernández.

Cabe destacar que de este grupo inicial, varios estuvieron durante buena parte de la campaña pasada ayudando a esta franquicia. Nombres como el del ya conocido Gorkys Hernández, además de José Sirbian y el exgrandeliga Eduardo Escobar.

Además, entre los lanzadores también hay nombres que hicieron un gran trabajo el año pasado, como: Jean Pinto, José Guedez, Daniel Juarez, Aldry Acosta, Christian Mejías, Luis Rijo, entre otras piezas.