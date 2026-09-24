LVBP: Tigres contó con estos 27 peloteros en el inicio de sus prácticas

Un nuevo equipo saltó al terreno para el inicio de su pretemporada de cara a la zafra 2026/2027: los Tigres de Aragua. La novena "Bengalí" contó con 27 incorporaciones en este primer día de entrenamiento.
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El compromiso de los peloteros de esta organización quedó en evidencia con el entusiasmo que fue mostrado desde este jueves. La mayoría de los que se sumó rápidamente son lanzadores. Exactamente 21 jugadores son píchers, tres receptores, dos infielders y el actual campeón bate, Gorkys Hernández.
A continuación, te mostramos la lista de asistentes al primer entrenamiento de los Tigres:
- Lanzadores:
- Dereck Corro
- Adonis Villavicencio
- Luis Rijo
- Christhian Mejías
- Elvis García
- Fabián Ysalla
- Juan Carlos Romero
- José Zerpa
- José Chávez
- Manuel Cachutt
- Wilmer Blanco
- Keythel Key
- Gerelmi Maldonado
- Wilfred Alvarado
- Edinzo Márquez
- Eikel Huizil
- José Guedez
- Jean Pinto
- Daniel Juárez
- Aldry Acosta
- Luis Pacheco.
- Receptores:
- José Sibrian
- Yorman Rodríguez
- Manuel Dos Pasos
- Infielders:
- Elio Campos
- Eduardo Escobar
- Jardineros:
- Gorkys Hernández.
Cabe destacar que de este grupo inicial, varios estuvieron durante buena parte de la campaña pasada ayudando a esta franquicia. Nombres como el del ya conocido Gorkys Hernández, además de José Sirbian y el exgrandeliga Eduardo Escobar.
Además, entre los lanzadores también hay nombres que hicieron un gran trabajo el año pasado, como: Jean Pinto, José Guedez, Daniel Juarez, Aldry Acosta, Christian Mejías, Luis Rijo, entre otras piezas.