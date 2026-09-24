LVBP: El récord de Alex Cabrera con Tiburones que ningún pelotero activo amenaza por ahora

Alex Cabrera dejó una huella profunda en la historia moderna de Tiburones de La Guaira, al convertirse en una de las principales referencias ofensivas que ha tenido la organización. Su legado permanece vigente y, particularmente en un importante apartado de poder, mantiene una ventaja que luce difícil de alcanzar.

Cabrera mantiene una cima difícil de conquistar

Cabrera lidera ampliamente la lista histórica de jonroneros de Tiburones con 50 cuadrangulares en 206 juegos. La distancia con el resto es considerable, especialmente frente a los jugadores de la franquicia que se encuentran activos en el torneo venezolano.

Óscar Salazar ocupa el segundo puesto con 41 jonrones en 375 encuentros, mientras César Suárez aparece tercero con 33 en 439 juegos. El top-5 lo completan Maximiliano Ramírez con 31 cuadrangulares en apenas 183 partidos, seguido por José “Cafecito” Martínez con 21 en 368 compromisos.

Entre los peloteros activos que más se acercan aparece Danry Vásquez, con 15 jonrones. Sin embargo, el jardinero ya no pertenece a la organización, por lo que muy seguramente no podrá aumentar esa cifra con el uniforme escualo.

El otro nombre destacado es Jadher Areinamo, quien disparó 13 cuadrangulares en su primera temporada con Tiburones, en la 2025-2026. Su juventud y margen de crecimiento lo convierten en uno de los jugadores que podría intentar reducir la diferencia en los próximos años.

Recordemos que Alex Cabrera afrontará la zafra 2026-2027 de la LVBP desde una nueva faceta, pues ejerce como coach de bateo de Tiburones. El equipo iniciará la campaña el 12 de octubre.