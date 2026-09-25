MLB: Eduardo Rodríguez cierre su mejor temporada con Arizona Diamondbacks

Eduardo Rodríguez cerró su participación en la temporada regular 2026 con una actuación de calidad frente a los Rockies de Colorado en el Coors Field, concretando una de sus mejores participaciones en su trayectoria en las Grandes Ligas.

El zurdo venezolano trabajó durante seis entradas, permitió dos carreras y ayudó a los Diamondbacks de Arizona a completar la barrida de la serie tras imponerse con marcador de 12-8. Con este resultado, el conjunto de Arizona mantuvo con vida sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.

Aunque Colorado consiguió conectarle nueve imparables, Rodríguez logró mantener el control durante su presentación al no conceder boletos y limitar la velocidad de salida promedio de sus rivales a 85.9 millas por hora. Además, ponchó a tres bateadores y consiguió 12 swings fallidos de los 60 que generó, mientras que el 63 % de los turnos que enfrentó comenzaron con un lanzamiento en zona de strike.

Eduardo Rodríguez logra temporada soñada en 2026

La victoria permitió que el venezolano terminara la campaña con récord de 16-7 y una efectividad de 2.89 en 189.2 innings. Rodríguez completó 32 aperturas, la mayor cantidad de su carrera en una misma temporada, y finalizó con 143 ponches, 62 boletos, WHIP de 1.24 y promedio de bateo rival de .240. De esta manera, 'E-Rod' cerró lo que se convirtió en su mejor temporada en las Grandes Ligas en términos de efectividad.

La ofensiva de Arizona también tuvo una jornada destacada. Gabriel Moreno conectó su jonrón número 16 de la campaña y llegó a 81 carreras impulsadas, estableciendo un nuevo récord para un receptor de los Diamondbacks, mientras que Nolan Arenado terminó de 5-3 con tres remolcadas y Geraldo Perdomo también aportó tres imparables. Ketel Marte, por su parte, conectó un doble y anotó dos carreras, siendo los encargados de darle respaldo al abridor venezoano.