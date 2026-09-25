MLB: Víctor Gárate anuncia que Tigres tendrá algunos foráneos invitados a los entrenamientos

Los Tigres de Aragua comenzaron sus entrenamientos de cara a la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y su gerente deportivo, Víctor Gárate, dio varios detalles relacionados con este primer día de pretemporada.

Un total de 27 peloteros, entre ellos 21 lanzadores, hicieron acto de presencia en el estadio José Pérez Colmenares y el equipo de Prensa de los maracayeros compartió las declaraciones de Gárate a través de las redes sociales.

Víctor Gárate da su balance sobre el primer día de prácticas

"Contento con lo que vimos este primer día de práctica, con los lanzadores que se reportaron e hicieron su primer bullpen. Son unos brazos jóvenes que van a ser el futuro de esta organización, hasta el mismo presente", señaló inicialmente Víctor.

Entre esos brazos, los más destacados fueron: Jean Pinto, Christian Mejías, José Guedez, Daniel Juarez, entre otros. Asimismo, el gerente informó que la mayoría del staff llegará a Maracay del 6 al 7 de octubre aproximadamente, luego de que terminen los compromisos con sus respectivas franquicias en Grandes Ligas.

Vendrán algunos foráneos como invitados

La organización "Bengalí" ya tiene confirmados a siete peloteros extranjeros, seis de ellos lanzadores. Sin embargo, Gárate anunció que tendrán algunos invitados a los entrenamientos para ver si convencen a la gerencia, algo bastante inusual entre los foráneos. De hecho, Víctor confirmó la presencia en las prácticas de Yoel Yanqui, un primera base cubano que ya ha venido en un par de temporadas a Venezuela con otros equipos.

Sin duda alguna, las dos figuras más importantes que asistieron al primer día de pretemporada fueron los exgrandeliga Eduardo Escobar y Gorkys Hernández, actual campeón bate, algo que habla bastante del compromiso con el equipo de ellos y así lo manifestó el gerente deportivo, para finalizar.