MLB: Juan Soto pasó de su mejor campaña en bases robadas a una de las peores ¿Cuál es la razón?

Así como varios peloteros tuvieron su mejor temporada, hubo otros que quedaron a deber y uno de esos casos es el del dominicano Juan Soto, quien principalmente disminuyó notablemente su registro en comparación con una estadística en la que sobresalió mucho en el torneo anterior.

Si bien su campaña se vio interrumpida en un par de ocasiones por lesiones, de igual forma pudo superar los 100 juegos y alcanzó 27 vuelacercas, además de empujar 68 rayitas; nada mal, aunque no pudo ser determinante en unos Mets de Nueva York que ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Nacional.

¿Juan Soto dejó de robar bases?

No obstante, un dato llamativo es el de estafadas, un renglón que Juan explotó en el 2025 con 38, a solo dos de alcanzar un año 40-40. Lo curioso es que en este 2026 apenas suma nueve robos.

Lo que verdaderamente llama la atención no es la baja cantidad de robos del dominicano, sino las pocas veces que salió a la conquista de segunda en comparación con una zafra previa en la que salió al robo en 42 oportunidades en 160 desafíos y en este 2026 solamente lo hizo en 12 ocasiones en 108 encuentros.

¿A qué se debe el bajo porcentaje de robos este año de Juan Soto?

Si se obvia la temporada pasada, se diría que Soto está en un año promedio en cuanto a robos se refiere, pero se esperaba que este jardinero mantuviera ese estilo de juego agresivo, algo que evidentemente no ocurrió.

Eso podría deberse a que lo que le afectó este año principalmente fueron las pantorrillas, primero la derecha y luego la izquierda. Por ende, lo más probable es que no quiso forzar tanto sus piernas y prefirió omitir un poco las estafadas.