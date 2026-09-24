MLB: Maikel García envía este mensaje a tres meses del terremoto en Venezuela

El pasado 24 de junio, un doble terremoto sacudió Venezuela, cambiando la vida de millones de familias para toda la vida y, tras meses después de aquella tragedia, el grandeliga Maikel García le envió un nuevo mensaje a sus compatriotas.

El campeón del mundo siempre ha estado pendiente de los venezolanos, principalmente de la gente de La Guaira, tras ser oriundo de ese estado, y todavía se mantiene afectado por el lamentable suceso.

Maikel García envía este mensaje a los venezolanos

"Hace tres meses nuestras vidas eran diferentes", compartió el jugador de los Reales de Kansas City en su plataforma de X, conmocionando a toda la población del país.

Más de 6,500 personas perdieron la vida tras aquel doblete sísmico que tuvo su epicentro en el estado La Guaira; alrededor de 226,000 personas requirieron atención hospitalaria y más de 6,000 fueron rescatadas, de acuerdo a las últimas cifras oficiales.