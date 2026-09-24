Martín Pérez a la lista de lesionados: los Bravos sufren una dura baja antes de los playoffs

La postemporada de los Bravos de Atlanta acaba de sufrir un auténtico terremoto. El zurdo Martín Pérez, pieza fundamental de su rotación abridora, ha sido enviado a la lista de lesionados por 15 días, encendiendo todas las alarmas justo a las puertas de los playoffs.

Un freno a una campaña brillante

El lanzador experimentó una inoportuna inflamación en la zona baja de la espalda. Esta dolencia física obliga a la gerencia de Atlanta a inhabilitarlo en el tramo más crítico, exigente y decisivo de toda la temporada. La noticia resulta un auténtico balde de agua fría considerando el gran desempeño del siniestro.

Pérez ostenta un récord equilibrado de 9-9, pero lo respalda con una sólida efectividad de 3.04 en sus 26 aperturas del año. Su durabilidad en la lomita había sido notable, logrando acumular 142 entradas de labor. Esta cifra representa su mayor volumen de trabajo desde aquella estelar campaña de 2022, cuando fue al Juego de Estrellas con Texas.

Lamentablemente, el panorama de recuperación trazado por el mánager Walt Weiss no es alentador. Todo indica que el abridor no estará disponible para lanzar, al menos, hasta una hipotética Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Un hospital en la rotación

La sensible baja de Pérez agrava un escenario que ya era sumamente preocupante para el cuerpo técnico. De un momento a otro, la enfermería de los Bravos se ha llenado de brazos abridores indispensables para el mes de octubre.

Bryce Elder, quien también sumó 26 inicios este año, se encuentra inhabilitado recuperándose de una cirugía de rodilla. A él se suma Reynaldo López, marginado sin fecha de regreso por fuertes molestias en su hombro derecho.

Las opciones para sobrevivir en octubre

Ante esta crisis de lesiones que desarmó el plan original, el pitcheo para la inminente Serie de Comodines queda en manos de los sobrevivientes. El estelar Chris Sale liderará el tridente, escudado por Tyler Mahle y Grant Holmes.

Si la novena de Atlanta logra sobrevivir a esta primera ronda y avanza a la Serie Divisional, el margen de maniobra será mínimo. El novato JR Ritchie asoma como el candidato de emergencia para subir al montículo como cuarto abridor.

Resiliencia ante la adversidad

A pesar del panorama adverso que rodea al pitcheo abridor, en el seno del clubhouse mantienen una mentalidad combativa. El dirigente Walt Weiss reconoce abiertamente que enfrentar los playoffs sin sus mejores piezas no es el escenario ideal.

Sin embargo, el estratega apeló a la resiliencia histórica del béisbol para motivar a su grupo. "Seguimos adelante; con las cosas como van este año, probablemente alguien tendrá una oportunidad inmejorable y la aprovechará", sentenció.