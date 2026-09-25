LVBP: Wilfredo Tovar prioriza el bien colectivo con Leones sobre una meta personal

Wilfredo Tovar ya trabaja junto al grupo de los Leones del Caracas en la pretemporada, con la mirada puesta en una campaña en la que buscará aportar desde el terreno y ayudar al equipo a pelear por el campeonato.

Tovar valora tener a Lipso como manager

El oriundo de Santa Teresa del Tuy destacó la importancia de contar nuevamente con Lipso Nava, ahora como manager, por el conocimiento que tiene de la LVBP y su experiencia con el equipo.

“Lipso es una de las personas que nos ayudó mucho en el año del campeonato. Tenerlo ahora como manager nos ayudará mucho más. Conoce muy bien la liga. Hay que aprovechar todas esas cosas y ponerlas en el terreno de juego”, expresó en una entrevista para el departamento de prensa del equipo.

Recordemos que Lipso fue coach de banca de los Leones durante la temporada 2022-2023, en la cual conquistaron el ansiado título 21 de su historia.

Los 700 hits pueden esperar por el campeonato

De cara a esta temporada 2026-2027, Wilfredo Tovar también tiene un objetivo personal entre ceja y ceja: alcanzar los 700 hits de por vida en la LVBP. Sin embargo, dejó claro que esa meta queda en segundo plano ante la búsqueda del título.

“Para mí es un orgullo llegar a 700 hits, pero primero tengo algo en mente que es quedar campeón. Fuera de lo personal, estoy muy enfocado en el equipo. Sé las cosas que puedo hacer, en lo que puedo ayudar, pero quiero aportar más en lo colectivo”, afirmó.

Con esa mentalidad, Tovar ya está activo en la preparación con el conjunto capitalino, quienes afinan detalles para lo que será el juego inaugural del 13 de octubre ante Águilas del Zulia.