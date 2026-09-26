MLB: Eduardo Valencia salva el retiro de Verlander con un cuadrangular inolvidable

El 26 de septiembre de 2026 quedará grabado por siempre en la memoria de los fanáticos de los Tigres de Detroit, por ser la fecha del retiro oficial de uno de los grandes ídolos modernos de la organización: Justin Verlander. Además, se recordará también que, luego de una buena labor de Verlander, el gran héroe de la tarde fue un venezolano: Eduardo Valencia.

Y es que, si bien el histórico serpentinero de los bengalíes tuvo una excelente actuación de 5.1 entradas en las que permitió solo cinco hits y par de carreras, dejó el juego 2-0 abajo, por lo que todo parecía indicar que su última salida se contabilizaría como derrota. Sin embargo, en el noveno inning, apareció el receptor y designado criollo, con un batazo que puso a vibrar al Comerica Park.

Eduardo Valencia, el héroe del "Verlander Day"

En la parte baja del noveno episodio, con hombre en tercera, dos outs y la pizarra 3-2 en favor de los Piratas de Pittsburgh, Eduardo Valencia se paró en la caja de bateo sin mucha presión, porque los Tigres no se jugaban nada, pero con un sentido de responsabilidad de no permitir que Justin Verlander se retirara con una caída.

De manera sensacional, Valencia se aseguró de hacer posible el milagro, al conectar un dramático cuadrangular por todo el jardín izquierdo, para que los Tigres de Detroit dejaran en el terreno a los Piratas de Pittsburgh, y así regalarle a "JV" un retiro realmente inolvidable, digno de una película de Hollywood.

Este fue el séptimo cuadrangular de Eduardo Valencia en lo que va de 2026, su año de debut. Sus números en 41 juegos nos hablan de un pelotero que ha sido una grata sorpresa, ya que batea para .344 de average, con un OPS de 1.007, digno de videojuego. A todo esto hay que sumarle que, cuando recordemos la última apertura de un Salón de la Fama como Verlander, el nombre de Valencia siempre tendrá protagonismo.