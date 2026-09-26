Astros y Rangers definirán con un récord inédito en la MLB

El cierre de la fase regular en las Grandes Ligas está dejando una de las situaciones más insólitas en la historia del béisbol profesional. A falta de solo dos compromisos para concluir los 162 juegos del calendario regular, los Houston Astros y los Texas Rangers se encuentran empatados en la cima de la División Oeste de la Liga Americana con un idéntico registro de 79 victorias y 81 derrotas.

Esta paridad estadística garantiza un hecho sin precedentes en Las Mayores: el equipo que finalmente conquiste el título divisional avanzará a la postemporada con un registro final de .500 (81-81) o con marca perdedora (80-82 o 79-83). En más de un siglo de historia y excluyendo únicamente las campañas recortadas por huelgas o la pandemia del 2020, ningún equipo en la MLB había clasificado a los playoffs con un porcentaje de victorias igual o inferior al .500 en un curso completo de 162 encuentros.

Una división atípica que rompe los libros de récords

Hasta la fecha, el registro más bajo para un campeón divisional en una campaña completa de 162 partidos pertenecía a los San Diego Padres de 2005, quienes ganaron la División Oeste de la Liga Nacional con un récord de 82-80 (.506). Si bien la postemporada recortada de 2020 permitió clasificar a equipos con marcas negativas como Houston y Milwaukee (ambos con 29-31), el formato tradicional de maratón de 162 juegos jamás había visto a un campeón divisional sin registro ganador.

Equipo Récord Actual Máximo Récord Posible Peor Récord Posible Houston Astros 79-81 81-81 (.500) 79-83 (.488) Texas Rangers 79-81 81-81 (.500) 79-83 (.488)

El factor de los playoffs expandidos

La paridad a la baja en la División Oeste de la Liga Americana refleja la competitividad interna de un circuito donde las victorias se repartieron de forma dividida a lo largo de los seis meses de contienda. Con la reciente expansión del formato de postemporada a 12 participantes, el umbral para acceder a la fiesta de octubre se ha vuelto más flexible, abriendo la puerta a que la inconsistencia durante la ronda regular no impida la lucha por la Serie Mundial.

Sin importar cuál de los dos conjuntos tejanos termine alzando el título divisional en la jornada de cierre, su boleto a la postemporada quedará grabado en los libros de historia de las Grandes Ligas como el primer antecedente de un clasificado sin marca ganadora en un año completo.