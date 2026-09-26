MLB: El humillante récord histórico que rompió Colson Montgomery y que nadie quiere tener

La histórica clasificación de los Chicago White Sox a los playoffs ha sido empañada ligeramente por una marca para el olvido. Su talentoso campocorto, Colson Montgomery, acaba de inscribir su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas por una razón que ningún bateador desea: ser el jugador con más ponches en una sola temporada.

Un récord nada envidiable

El fatídico momento llegó durante el enfrentamiento del viernes por la noche ante los Colorado Rockies. En la quinta entrada, frente a los envíos del experimentado lanzador derecho Tomoyuki Sugano, el campocorto zurdo se quedó literalmente congelado en la caja de bateo.

Con la cuenta en tres bolas y dos strikes, Montgomery vio pasar una recta de 93.3 mph justo por el medio del plato. Al no hacer swing y ser decretado el out, sumó su abanicada número 224 del año, sellando así esta cuestionable marca en su aparición 631 de la zafra.

Destronando a Mark Reynolds

Con este ponche, el jugador de 24 años superó el récord absoluto que ostentaba Mark Reynolds desde hace casi dos décadas. Reynolds se había ponchado 223 veces en la campaña de 2009, cuando jugaba para Arizona en su tercer año como ligamayorista.

Sin embargo, las circunstancias ofensivas de ambos marcan una diferencia. Mientras Reynolds dejó aquel año un promedio de .260 con 44 cuadrangulares, Montgomery arrastra un bajo promedio de bateo de .200, aunque mantiene cifras de poder respetables con 31 jonrones y 87 impulsadas.

Una caída libre en la ofensiva

El desempeño reciente del joven pelotero ha sido el factor clave para precipitar este fatídico récord. En sus últimos 20 encuentros antes del viernes, su producción ofensiva con el madero desapareció casi por completo en un momento crítico de la temporada.

Durante ese lapso, Montgomery bateó para un anémico .088, acumulando la alarmante cifra de 36 ponches en apenas 79 apariciones legales al plato. Apenas logró conectar seis imparables, salvando su cuota extra bases con un par de vuelacercas y dos dobles.

El contraste con el éxito colectivo

Irónicamente, el bache individual del campocorto coincide con el renacer más inesperado de la franquicia. Apenas el jueves, Chicago selló su pase a la postemporada, convirtiéndose en el primer equipo en la historia en lograrlo inmediatamente después de sufrir dos años de 100 derrotas.

Mientras los White Sox compiten cara a cara con Cleveland por el liderato de la División Central de la Liga Americana, Montgomery deberá ajustar su mecánica. A su récord aún se asoma una amenaza cercana: el poderoso bateador de los Phillies, Kyle Schwarber, lo sigue de cerca con 218 ponches.