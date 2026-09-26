MLB: Elly De La Cruz hace historia con los Rojos al unirse al exclusivo club 30-30

La electrizante velocidad y el poder inagotable de Elly De La Cruz continúan dejando una huella imborrable en el béisbol. El campocorto dominicano alcanzó un nuevo hito en su carrera al ingresar al prestigioso club de los 30-30 con el uniforme de los Rojos de Cincinnati.

Un robo para la historia

El esperado momento llegó durante el emocionante compromiso del viernes. Tras conectar un sólido doblete de dos carreras en la tercera entrada, el caribeño no perdió el tiempo y se robó la antesala en el siguiente lanzamiento del lanzador José Soriano.

Esa estafa completó la histórica hazaña estadística para el dominicano. Apenas la noche anterior, durante una ajustada victoria de 7-6 sobre los Bravos de Atlanta, el dos veces convocado al Juego de Estrellas había despachado su cuadrangular número 30 de la campaña.

En la mesa de las leyendas

Con esta letal combinación de poder y velocidad, De La Cruz se convirtió en apenas el cuarto jugador de la franquicia en lograrlo. Entró a un círculo exclusivo que llevaba casi dos décadas sin recibir a un nuevo integrante dentro de la organización de Cincinnati.

El primero en inaugurar esta lista para los Rojos fue el mítico Eric Davis, quien despachó 37 jonrones y robó 50 bases en 1987. Posteriormente, el inmortal Barry Larkin alcanzó la hazaña en 1996 al sumar 33 vuelacercas y 36 almohadillas estafadas.

El último jugador del equipo en firmar una temporada de 30-30 había sido el intermedista Brandon Phillips. En la campaña de 2007, el destacado segunda base logró redondear sus estadísticas con 30 bambinazos y 32 bases robadas.

Una velocidad sin precedentes

El impacto del quisqueyano va mucho más allá de esta temporada. También se consolidó como el primer pelotero de los Rojos en sumar al menos 30 bases robadas en cada una de sus primeras cuatro campañas en el mejor béisbol del mundo.

A nivel general en las Grandes Ligas, es apenas el octavo jugador desde 1900 en registrar esta impresionante constancia robando bases al inicio de su carrera. El campocorto Bobby Witt Jr. de Kansas City también logró esta marca recientemente entre 2022 y 2025.