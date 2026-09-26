MLB: Eugenio Suárez conecta dantesco vuelacercas contra Toronto

Hoy es viernes y los peloteros venezolanos lo saben; por esa razón, están respondiendo con el madero y uno de los más destacados es Eugenio Suárez, quien se fue para la calle en el Rogers Center.

La novena de los Rojos de Cincinnati está superando 5 carreras por 2 y "Bolibomba" fue quien inició esa remontada en el segundo episodio mostrando su fuerza.

Eugenio Suárez castiga a Toronto

El infielder venezolano vino a consumir su primer turno de la noche en el segundo capítulo y aprovechó el error de José Soriano, cuando lo tenía contra las cuerdas en cuenta de 0-2.

"Geno" se sentó a esperar un kunklecurve que se quedó en el medio del plato y estiró por completo sus manos, para mandar la pelota a las gradas del jardín izquierdo, trayendo la primera anotación de su equipo en el encuentro, con una conexión que estuvo cerca de alcanzar los 400 pies de distancia.

Eugenio Suárez cierra su año con fuerza

A pesar de que atravesó algunas lesiones y su producción estuvo un poco fría durante parte de la campaña, el infielder de 35 años ha tenido un buen cierre de zafra y está alcanzando cifras promedio.

El venezolano llegó a 26 bambinazos, alcanzó las 73 carreras impulsadas y 50 carreras anotadas; números que pudieron ayudarlo a conseguir contrato con un equipo que luche en la postemporada, aunque esa transacción no se le dio.