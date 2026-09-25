LVBP: Cardenales se potencia con un importado de experiencia en el Clásico Mundial

Los Cardenales de Lara continúan definiendo las piezas que conformarán su plantilla para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Este viernes, la organización anunció la incorporación de un nuevo brazo extranjero con experiencia internacional y recorrido en ligas del Caribe.

Se trata del lanzador panameño Abdiel Mendoza, quien llega para completar la cuota de ocho importados del conjunto crepuscular y aportar profundidad al cuerpo de pitcheo dirigido por el manager César Izturis.

Otro brazo de experiencia para Cardenales

La llegada del derecho de 28 años fue valorada por la gerencia de Cardenales, que destacó tanto su paso por el sistema de Ligas Menores como su experiencia en escenarios de alta exigencia.

"Estamos muy contentos de anunciar la llegada del panameño Abdiel Mendoza, un lanzador que viene de ver acción en Doble-A y que cuenta con el fogueo de haber lanzado en una liga tan exigente como LIDOM", explicó José Yépez, gerente deportivo de la organización, en nota de prensa.

El directivo también resaltó que su recorrido en el beisbol invernal será importante para una rápida adaptación al circuito venezolano.

"Su experiencia en el Caribe nos da la garantía de que se adaptará rápido a la intensidad de nuestra liga. Con su firma, cerramos de manera oficial nuestra cuota de importados para esta temporada", agregó Yépez.

Mendoza viene de actuar en 2026 con los Arkansas Travelers, filial Doble-A de los Marineros de Seattle, donde participó en 16 encuentros, dos de ellos como abridor. En 34.1 innings de labor, registró 31 ponches y 11 boletos, además de dejar marca de 4-2.

El panameño también cuenta con experiencia internacional, ya que representó a su país en el Clásico Mundial de Beisbol. En dicho torneo lanzó 1.2 entradas, en las que ponchó a un bateador y no permitió carreras.

Además, tuvo participación en la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (LIDOM) durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026 con Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas, respectivamente. En ese período dejó récord de 6-2, con 25 ponches en 32.0 innings y 13 apariciones, cinco de ellas como abridor.

Con la incorporación de Abdiel Mendoza, la importación de Cardenales queda conformada por seis lanzadores y dos jugadores de posición: Christian Cosby, James González, Roman Angelo, Florencio Serrano, Scott Engler, Rangel Ravelo, Spencer Packard y Abdiel Mendoza.