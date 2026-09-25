LVBP: Estos peloteros podrían cambiar el rumbo de las Águilas del Zulia en la 2026-2027

Las Águilas del Zulia afrontarán la temporada 2026-2027 de la LVBP con una combinación de juventud y experiencia de Grandes Ligas. Para el manager Guillermo Quiroz, contar con ese talento será una pieza clave dentro de la planificación del conjunto rapaz.

El estratega, quien viene de una destacada trayectoria dentro del sistema de MLB, explicó que buscará trasladar parte de esa metodología al circuito venezolano, pero sin dejar de lado los elementos tradicionales del juego.

Prospectos y grandeligas de lujo para las Águilas

“No todo será analítica. Las computadoras no tienen corazón, así que ahí es donde entra la experiencia y el conocimiento. Debemos mantener un equilibrio. En nuestro método vamos a implementar la nueva escuela junto con la tradicional”, comentó Quiroz en una entrevista para el programa Diamante 23.

El manager también resaltó la importancia de tener un cuerpo técnico con experiencia en la pelota criolla, con nombres como Carlos Maldonado, Guillermo Larreal, Alex Romero y Alex Delgado, quienes ayudarán a combinar las nuevas herramientas con el conocimiento adquirido durante años dentro de la LVBP.

De cara a la próxima campaña, Quiroz confirmó que varios jugadores con recorrido en las Grandes Ligas y prospectos importantes cuentan con posibilidades de vestir el uniforme zuliano.

Uno de ellos es Jaison Chourio, quien tiene el permiso de su organización para participar en la LVBP, aunque todavía no existe una fecha definida para su incorporación. Además, el equipo también recibió autorizaciones para contar con Jhonny Level, Eiberson Castellano y el grandeliga César Perdomo.

Otros nombres que han mostrado disposición para acompañar al equipo son los receptores Yohel Pozo y Elías Díaz, mientras que la organización espera que el jardinero Luis Matos pueda incorporarse a finales de noviembre, luego de completar su recuperación física.

En el caso de José Pirela, la situación todavía permanece en evaluación debido a una lesión que atraviesa el pelotero: “Conversé con él y se está recuperando todavía. No tenemos fecha de su regreso o si va poder jugar”, explicó el estratega.

Con un grupo de jóvenes talentos y la posibilidad de sumar piezas con experiencia en MLB, las Águilas del Zulia esperan construir una plantilla competitiva bajo la dirección de Guillermo Quiroz para la nueva campaña de la LVBP.