Tigres de Aragua está comenzando su carrera al campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 2026-27. Este 25 de septiembre inició el segundo día de entrenamientos, con caras nuevas: dos refuerzos importantes y un campeón de la campaña 2011-12.

Tigres sumaron este viernes 25 de septiembre a: David Rodríguez (1B), José Martínez (Relevista) y Oswaldo Arcia (OF). Este último sabe lo que es vestir la camiseta de la organización de Aragua, ya que debutó con ellos en 2009-10 y fue campeón en la temporada 2011-12.

Es importante aclarar que Arcia está en los entrenamientos del equipo de Maracay como invitado. Luego de ser dejado en libertad por Leones de Caracas, el equipo de Aragua lo invitó para los entrenamientos, con opciones de ganarse un lugar en el equipo.

David Rodríguez buscará mantener ese brutal promedio que ha dejado en los últimos años con Tigres: .301 (2055) y .295 (2024). Mientras José Martínez demostrará su letal rendimiento en la lomita: .241 en 2025 con 18.2 entradas, 19 hits, 5 carreras limpias, 8 boletos y 10 ponches.

Buddy Bailey, el arquitecto de la dinastía de Tigres de Aragua

Buddy Bailey no solo fue uno de los mejores managers en la historia de la LVBP. También fue el principal dirigente que cambió las reglas del juego, aplicando una cultura de excelencia a la hora de competir para ganar títulos. Esto llevó a Tigres de Aragua a construir una dinastía.

Bailey guió a Tigres de Aragua a levantar trofeos, pero también a instaurar una cultura de excelencia innegociable que redefinió por completo los estándares de competitividad dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional durante su época más dorada.

El Estadio José Pérez Colmenares se convirtió en una fortaleza inexpugnable para cualquier equipo rival. Esto gracias al liderazgo férreo y visión táctica de Buddy; consolidando así la obra maestra de un estratega que supo exprimir al máximo el talento criollo e importado.

Su impacto trascendió los campeonatos obtenidos en el terreno de juego, dejando un legado estructural de mística y rigor profesional que hoy en día sigue siendo recordado como el pilar fundamental de una de las etapas más gloriosas de la pelota criolla.