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LVBP: Tiburones de La Guaira suman dos brazos extranjeros al bullpen

El equipo escualo suma al roster edición 2026-27 dos lanzadores de un alto recorrido para pelear desde el inicio por el campeonato

Por

Jeferson Palacin
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 02:45 pm
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LVBP: Tiburones de La Guaira suman dos brazos extranjeros al bullpen
Ian Churchill & Ramón Santos - Tiburones de La Guaira - Meridiano

Tiburones de La Guaria continúan fortaleciendo cada día su roster de cara a la temporada 2026-27 de la LVBP. El equipo escualo suma dos lanzadores extranjeros a su bullpen, los mismos cuentan con buena experiencia. Dos adquisiciones clave para iniciar el año con buen pie.

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Tiburones suma al lanzador derecho Ramón Santos ( 31 años - República Dominicana) y al zurdo Ian Churchil (27 años - USA). Ambos peloteros firmados bajo el agente Dylan Angarita; que llegaron a Venezuela para dotar de experiencia el roster de La Guaira.

Santos jugó está temporada en la Atlantic League con Long Island Ducks donde registró: 2-1, 1.40 ERA en 38.2 entradas lanzadas de 75 ponches, 20 boletos y 13 juegos salvados. Su rol será el de cerrador o preparador, la idea es tener un seguro para ganar o mantener ventajas.

Churchill por otra parte, también estuvo en la Atlantic League, pero defendiendo los colores de Hagerstown Flying Boxcars. Logró números interesantes con 20.1 entradas de 9 carreras limpias, 13 boletos y 44 ponches para 3.98 ERA. Su rol será entrar en situaciones complicadas.
 

Cafecito Martínez y su misión con Tiburones de La Guaria

José “Cafecito” Martínez ya comenzó a escribir un nuevo capítulo con los Tiburones de La Guaira, aunque esta vez desde una posición diferente. El exgrandeliga es uno de los coaches que ya se encuentra trabajando con el grupo en el Estadio Universitario.

Cafecito, quien asumió el rol de asistente del coach de bateo y destacó su misión: "Trataré de darle la confianza a estos muchachos, que haya un enfoque mental y luego lo mecánico. Con la experiencia de este coaching staff creo que estaremos muy bien porque tenemos grandes profesionales".

Martínez además valoró la oportunidad de compartir con dos figuras que fueron determinantes en su carrera: Alex Cabrera y Francisco Rodríguez que son parte del Staff técnico: "Estar aquí con mis dos papás, Alex Cabrera y Francisco Rodríguez, que son personas que me guiaron en mi carrera y son ídolos eternos de esta organización".

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