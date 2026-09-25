LVBP: Federico Rojas habla del reto de Magallanes sin Rougned Odor: "Perderlo no es fácil"

Los Navegantes del Magallanes tendrán que iniciar la temporada 2026-2027 de la LVBP sin una de sus principales figuras de experiencia. Y es que Rougned Odor no podrá estar disponible durante los primeros 13 juegos del calendario, luego de recibir una suspensión por violar la política antidopaje de la liga.

Ante este escenario, el gerente deportivo de la organización, Federico Rojas, habló sobre la importancia que tiene el grandeliga venezolano dentro de la estructura del conjunto carabobeño y el impacto de su ausencia en el inicio de la campaña.

El peso de Odor en la Nave

En una entrevista para Beisbol Play, Rojas resaltó la relación que mantiene Odor con la divisa turca, recordando que su compromiso con Magallanes se ha mantenido incluso durante su etapa con otros equipos de la LVBP.

"Rougned Odor siempre ha sido alguien apegado al Magallanes, incluso cuando también estuvo en su momento con las Águilas del Zulia", señaló.

El gerente deportivo reconoció que perder al infielder durante los primeros compromisos representa un reto importante para la Nave, aunque confía en que su aporte seguirá siendo valioso desde otros aspectos.

"Perderlo en estos primeros 13 juegos no es algo fácil, pero sabemos que él también estará allí con nosotros. Su liderazgo dentro del grupo es importante, más allá de lo deportivo. Lo que puede hacer dentro del clubhouse también es determinante", afirmó.

Recordemos que Rougned Odor forma parte del grupo de jugadores sancionados por la LVBP tras incumplir el Programa Antidopaje de la liga, junto a otros peloteros como Osmer Morales (20 juegos), Melvi Acosta (13) y Ángel Cuenca (13).

Aunque su participación quedará limitada en el arranque del torneo, los Navegantes del Magallanes esperan contar con su presencia dentro del equipo una vez cumpla la sanción correspondiente y pueda reincorporarse al terreno de juego.