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LVBP: Leones esperan por Brainer Bonací: la razón por la que aún no se reporta a la pretemporada

El joven infielder fue uno de los jugadores más destacados del conjunto capitalino durante la campaña anterior

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Theoscar Mogollón González
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 04:34 pm
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LVBP: Leones esperan por Brainer Bonací: la razón por la que aún no se reporta a la pretemporada
Foto: Alejandro van Schermbeek

Los Leones del Caracas recibieron una novedad médica durante su preparación para la temporada 2026-2027 de la LVBP, luego de que uno de sus principales referentes ofensivos de la pasada campaña no pudiera reportarse en los primeros días de pretemporada.

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La organización informó que Brainer Bonací permanece ausente de las prácticas debido a un accidente doméstico, situación que ha retrasado su incorporación al grupo dirigido por Lipso Nava.

De acuerdo con el comunicado del equipo capitalino, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico recibieron la recomendación del staff médico para que el jugador realice trabajos de recuperación durante una semana antes de integrarse nuevamente a las actividades en el terreno de juego.

La evolución del infielder será seguida de cerca por los melenudos, quienes esperan contar nuevamente con una de las piezas más importantes de su ofensiva reciente.

Bonací viene de protagonizar una destacada temporada 2025-2026 con los Leones, en la que disputó 48 encuentros y dejó una línea ofensiva de .316/.420/.513, además de conectar siete jonrones, nueve dobles, 26 carreras impulsadas y 31 anotadas.

Ese rendimiento también le permitió dar el salto a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) durante este 2026 con los Dorados de Chihuahua, donde mantuvo su producción ofensiva. En 76 juegos registró 91 imparables, 22 dobles, un triple, 11 cuadrangulares, 43 carreras remolcadas y 59 anotadas, con promedio de bateo de .317.

Con esos antecedentes, los Leones del Caracas esperan que Bonací pueda completar su recuperación y sumarse al equipo lo antes posible, de cara a una campaña en la que el conjunto capitalino buscará volver a competir por el campeonato de la LVBP.

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