Acuña Jr. brilla en el Top 5 de ventas de MLB antes de la postemporada

El magnetismo de Ronald Acuña Jr. trasciende los terrenos de juego y las fronteras de los estadios. El estelar jardinero de los Bravos de Atlanta reafirmó su condición de ídolo absoluto al posicionarse como el cuarto jugador que más camisetas vende.

Su innegable carisma y talento lo mantienen como el rostro latino más comercial y codiciado de las Grandes Ligas en este 2026. A pesar de la feroz competencia actual, el venezolano sigue siendo el gran favorito de una inmensa legión de fanáticos.

El rey japonés indiscutible

Mientras Acuña Jr. domina con fuerza el mercado latinoamericano, la cima global tiene un dueño absoluto: Shohei Ohtani. La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles lidera las ventas mundiales de indumentaria por cuarta temporada consecutiva.

Este récord histórico de Ohtani marca un verdadero hito desde que se comenzó a rastrear esta estadística en 2010. El fenómeno japonés domina abrumadoramente las demandas de las prendas Nike en Estados Unidos, Asia y el resto del planeta.

Una temporada de marcas históricas

El codiciado podio de ventas lo completan el poderoso Aaron Judge de los Yankees y la joven sensación Pete Crow-Armstrong. El patrullero de los Cachorros logró la histórica hazaña de conectar 40 jonrones y robar 40 bases en la campaña.

Gracias a su espectacular desempeño en el diamante, Crow-Armstrong alcanzó el tercer puesto en la lista general. Es el registro más alto de popularidad para un pelotero de Chicago desde que el boricua Javier Báez lo hiciera en 2018.

El impacto de Japón y los latinos

Esta zafra también trajo consigo un tremendo récord para el béisbol asiático dentro de los jugadores más populares. Por primera vez en la historia, tres peloteros japoneses lograron ingresar en el cotizado Top 20 de camisetas más comercializadas.

A Ohtani se le sumó Yoshinobu Yamamoto, lanzador estrella de los Dodgers, en el noveno escalón. Además, el imponente toletero Munetaka Murakami, debutante con los Medias Blancas de Chicago, sorprendió al quedarse con el vigésimo puesto.

Figuras que dominan el mercado

El reporte, publicado conjuntamente por MLB y la Asociación de Jugadores, refleja el poderío mediático de la liga. Justo detrás del venezolano Acuña Jr., destaca el dominicano Fernando Tatis Jr., completando el top cinco de popularidad absoluta.

Otras grandes estrellas como Juan Soto en su etapa con los Mets y Elly de la Cruz siguen sumando masivas ventas. Con las Series de Comodines a punto de iniciar este 29 de septiembre, estos ídolos serán los protagonistas del espectáculo.