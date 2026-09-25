MLB: Gabriel Moreno y el número mágico para ganar el título de bateo

Gabriel Moreno tiene una oportunidad de oro para ganar el título de bateo de Liga Nacional. El venezolano de Diamondbacks de Arizona ha desarrollado una temporada 2026 fantástica. El cátcher tiene un número mágico para superar a Luis Arráez que sufrió una dolorosa lesión.

Moreno inicia una serie de tres juegos con D-backs contra Padres de San Diego. El cátcher tiene un número: 5 hits entre 10 y 13 turnos en la serie. De esa manera ganará el título de bateo de Liga Nacional; ya que Luis Arráez se lesionó del tobillo y es probable que no juegue más.

Tres enfrentamientos que definen mucho en la temporada, además del título individual para el venezolano; la organización se juega un lugar en la postemporada: si vence en dos juegos a Padres y Phillies de Philadelphia pierden dos veces, se aseguran un lugar en la fiesta de octubre.

Luis Arráez y una lesión que le sirve el título de bateo a Gabriel Moreno

Luis Arráez sufrió una terrible lesión en su tobillo izquierdo que lo sacó del juego contra Cerveceros de Milwaukee. Una jugada en la primera base, tras batear en dirección al campocorto; el criollo intentó esquivar el out y en un movimiento desafortunado se dobló el tobillo izquierdo.

La primera exploración y la radiografía salieron negativas, pero la situación del pelotero es complicada. Don Mattingly se mantiene con esperanzas de ver al venezolano esta temporada; sin embargo, esperarán la resonancia magnética para conocer el grado de la lesión.

Gabriel Moreno puede entrar en los libros de historia de Grandes Ligas si logra aprovechar esta situación. Un pelotero con un gran nivel, que se dedica mucho más a la defensa que a la ofensiva, pero que ha despertado esta campaña y buscará un título importante en su carrera.

Números de Luis Arráez y Gabriel Moreno en 2026