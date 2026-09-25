MLB: Phillies mantienen la esperanza de ver nuevamente a Luis Arráez en acción esta temporada

La incertidumbre llegó a los Phillies de Filadelfia en la recta final de la temporada regular luego de perder momentáneamente a una de sus piezas más importantes del lineup. Sin embargo, la organización mantiene el optimismo sobre la posibilidad de contar nuevamente con Luis Arráez antes del cierre del calendario.

Filadelfia espera la evolución de Arráez

La lesión del venezolano ocurrió durante el compromiso del jueves ante los Cerveceros de Milwaukee, cuando en el sexto episodio conectó un rodado hacia el campocorto y, en su intento por evitar el contacto tras un tiro abierto, pisó mal al llegar a la primera base.

Arráez cayó al terreno con evidentes muestras de dolor y tuvo que abandonar el encuentro con asistencia médica. Poco después, los Phillies informaron que el infielder sufrió un esguince en el tobillo izquierdo.

Las radiografías realizadas posteriormente resultaron negativas, aunque el equipo deberá esperar nuevas evaluaciones para conocer con mayor precisión el tiempo de recuperación del venezolano.

El manager interino de Filadelfia, Don Mattingly, reconoció que existe preocupación, pero también confianza en que Luis Arráez pueda regresar en los próximos días.

“Estoy esperanzado de que pueda volver a jugar. Veremos hacia dónde va”, expresó el estratega a los medios de prensa.

Ahora, los Phillies aguardarán la evolución del tobillo izquierdo de la Regadera, quien podría ver amenazado su título de bateo en caso de que no pueda jugar los tres compromisos restantes y, además, que su compatriota Gabriel Moreno logre superar los dos puntos de diferencia en el promedio.