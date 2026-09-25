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MLB: Luis Arráez enciende las alarmas por lesión: ¿peligra su título de bateo?

A falta de tres jornadas para finalizar la temporada regular, la Regadera podría no ver más acción tras lastimarse el tobillo

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 08:15 pm
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MLB: Luis Arráez enciende las alarmas por lesión: ¿peligra su título de bateo?
Foto: MLB

La jornada de este jueves fue terrible para Luis Arráez, quien debió abandonar el compromiso entre Phillies de Filadelfia y Cerveceros de Milwaukee luego de una jugada desafortunada que terminó en lesión.

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Y es que a la altura del sexto episodio, el grandeliga venezolano bateó un rodado de out hacia el campocorto, pero al ser un tiro abierto trató de evitar el contacto y en su intento por tocar la almohadilla cayó al suelo con mucho dolor tras pisar mal.

Al final abandonó el juego con asistencia médica. El conjunto de Filadelfia informó minutos más tarde que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. La gravedad se determinará después de una evaluación adicional.

Arráez y su carrera por la corona de bateo

La Regadera salió de este compromiso luego de fallar en tres turnos al bate, lo que llevó a bajar su promedio a .310. Por su parte, Gabriel Moreno tuvo una jornada de 6-1 para quedar en .308.

A falta de tres días para que concluya la ronda regular, todo parece indicar que Moreno podría superar a Arráez en caso de que este no pueda seguir viendo acción por lo que resta de semana.

Foto: MLB

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