MLB: Eugenio Suárez demuestra su constancia ofensiva con otra jornada productiva

Los Rojos de Cincinnati triunfaron en la noche de este jueves por 7 a 6 sobre los Bravos de Atlanta, lo que les permitió quedarse con la serie en el Truist Park. Allí, el bate de Eugenio Suárez marcó la diferencia con un swing preciso y muy oportuno.

Y es que el grandeliga venezolano ligó de 3-1 con dos carreras impulsadas y una anotada. Justamente, esas anotaciones sirvieron para que el equipo reaccionara y le diera la vuelta al marcador.

A la altura del tercer episodio, Geno no desaprovechó una oportunidad de oro y pegó un sencillo al jardín central que llevó hasta el home a dos compañeros, dándole así la ventaja a Cincinnati.

Otra temporada productiva para Eugenio

Gracias a esa conexión productiva, Eugenio Suárez alcanzó las 72 carreras impulsadas en la presente temporada, cifra que lo mantiene en el tercer lugar de dicho apartado dentro de su equipo.

Lo más sobresaliente de esta hazaña es que desde 2016 el venezolano ha sido constante con las remolcadas, pues siempre ha cerrado las campañas con un mínimo de 70. La única excepción a esa regla fue el 2020, año del COVID-19 que obligó a recortar el calendario.

Por su parte, otro punto a mencionar es que de por vida ya cuenta con 1.021 impulsadas, dejando atrás al miembro del Salón de la Fama George Kelly e igualando en la casilla 285 de MLB a Bret Boone y Fred Pfeffer.