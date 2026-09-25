El mea culpa de Vladimir Guerrero Jr.: disculpas a Toronto tras un año difícil

El peso de un contrato de 500 millones de dólares y la peor temporada de su carrera llevaron a Vladimir Guerrero Jr. al límite. Hoy, la estrella de los Toronto Blue Jays se enfrentó a los micrófonos con un único propósito: pedir perdón.

Tras unas polémicas declaraciones sobre su millonario acuerdo, el cual insinuó que fue otorgado por logros pasados, el primera base dominicano decidió rectificar. Su mensaje fue directo hacia sus compañeros y la leal fanaticada canadiense.

Un arrepentimiento sincero

"Lamento mis comentarios del otro día", expresó un afligido Guerrero ante la prensa deportiva, incluyendo al periodista Arden Zwelling. El jugador dejó claro que su intención nunca fue faltarle el respeto a la organización que apostó por él.

"Sentí de corazón que mis fans y mis compañeros necesitaban una disculpa de mi parte", confesó el toletero. Además, prometió enfocar toda su energía y dedicación en justificar su histórico contrato con mucho trabajo duro.

Los números de una crisis

El contexto de esta disculpa pública no es menor. Guerrero atraviesa el momento más oscuro y complejo de su carrera ofensiva, lidiando con estadísticas muy por debajo de lo que se espera de una superestrella de su calibre.

En 142 encuentros disputados este año, apenas ha conectado nueve cuadrangulares y remolcado 56 carreras. Su línea de bateo refleja un .263/.335/.360, cifras alarmantes para quien debe ser el pilar de la franquicia canadiense.

"Ha sido un año decepcionante para mí", admitió el estelar beisbolista durante la rueda de prensa. "No pude ayudar a mi equipo a lograr nuestro objetivo y asimilar eso es algo muy difícil para mí".

La sabiduría de una leyenda

La decisión de dar un paso atrás y disculparse no fue tomada en solitario. Antes de enfrentar a los medios de comunicación, el joven pelotero buscó refugio en los consejos de su padre, el legendario Vladimir Guerrero Sr.

El reconocido miembro del Salón de la Fama fue tajante con su hijo. Le hizo ver que sus palabras previas habían estado fuera de lugar y le exigió que diera la cara de inmediato para pedir disculpas a sus seguidores.

Un largo camino por delante

A Guerrero aún le restan 13 largas temporadas en su gigantesco y lucrativo contrato con Toronto. El desafío ahora será recuperar la plena confianza de la afición y volver a ser el bateador temible de campañas anteriores.

Su camino hacia la redención deportiva comienza de inmediato. Este fin de semana será titular en el primer juego de la última serie en casa frente a los Cincinnati Reds, buscando darle una alegría a su público.