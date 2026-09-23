Vladimir Guerrero Jr.: "No me pagaron para batear 40 jonrones cada año"

El estelar bateador dominicano Vladimir Guerrero Jr. rompió el silencio para abordar sin tapujos el complejo momento deportivo que atraviesa en las Grandes Ligas. En una lección de transparencia poco habitual en el deporte de alto rendimiento, el inicialista de los Toronto Blue Jays reflexionó sobre la bajada en su producción ofensiva y respondió frontalmente a las duras exigencias del público tras haber firmado un millonario acuerdo contractual.

Lejos de eludir la autocrítica, el cañonero explicó la perspectiva con la que asume su salario en la Gran Carpa. Guerrero enfatizó que las grandes sumas que reciben los atletas consagrados responden a los logros y méritos acumulados previamente en sus carreras, y no a una garantía matemática de conectar 40 cuadrangulares cada año. Asimismo, confesó sentir en carne propia la frustración interna cuando las cosas no salen como espera en el terreno de juego.

Vladimir Guerrero Jr. y su percepción sobre el contrato millonario en Toronto

La reflexión de Vladimir Guerrero Jr. alcanzó su punto más emotivo al analizar la volatilidad con la que reacciona la fanaticada ante las rachas negativas. El toletero fue enfático al señalar cómo el respaldo popular se evapora tan pronto como el rendimiento individual decae en el plato, una realidad dura pero cotidiana en el béisbol profesional.

"Cuando estás bien, la gente está contigo al cien por ciento. Pero cuando las cosas salen mal, nadie te apoya. Los que se quedan a tu lado en los malos momentos son tus verdaderos fanáticos y tu familia", expresó el jugador con absoluta franqueza.

Con este sincero ejercicio de introspección, la estrella quisqueyana busca pasar página para enfocarse en ajustar su mecánica de bateo de cara a los próximos compromisos. Guerrero confía en que la estabilidad emocional que le brinda su núcleo cercano será la clave fundamental para reencontrarse con su versión más dominante e impactar nuevamente en las aspiraciones de su equipo.