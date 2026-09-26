MLB: Ronald Acuña Jr. impone un récord histórico de precocidad en las Grandes Ligas

El talento generacional de Ronald Acuña Jr. sigue reescribiendo los libros de récords de las Grandes Ligas. El estelar jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta ha vuelto a sacudir el mundo del béisbol con una hazaña estadística sin precedentes. Su capacidad para combinar poder y velocidad lo reafirma como uno de los jugadores más completos del deporte.

Números que desafían la historia

La superestrella criolla se acaba de convertir en el pelotero que más rápido logra agrupar una asombrosa combinación de estadísticas ofensivas. Acuña Jr. alcanzó la marca de al menos 200 cuadrangulares, 1.000 imparables, 200 bases robadas y 500 carreras impulsadas. Lo impactante es que labró estas abrumadoras cifras ofensivas en apenas 3.550 turnos al bate oficiales.

Un registro inédito desde 1871

Para comprender la verdadera magnitud de lo logrado por el venezolano, es necesario retroceder a los orígenes mismos del juego. Ningún otro beisbolista desde 1871 había conseguido alcanzar esta espectacular demostración de poder, contacto y velocidad con tanta precocidad. Este hito demuestra que el ritmo de producción del patrullero de La Sabana es genuinamente inigualable.

En la mesa de las leyendas

Este no es el único logro rimbombante que ha celebrado el "Abusador" recientemente con el uniforme de su prestigiosa organización. Días atrás, el dinámico toletero logró unirse a un exclusivo club de la franquicia de Georgia que incluye a leyendas como Hank Aaron y Andruw Jones.

Acuña Jr. ahora se codea con estos inmortales de la franquicia tras una demostración de constancia ofensiva. El venezolano logró inscribir su nombre junto a ellos al conectar al menos 20 vuelacercas y estafar 20 almohadillas en tres campañas consecutivas.