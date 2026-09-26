MLB: Fallece el veterano ejecutivo Bill Gites

Este viernes, 25 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de una de las leyendas de la oficina en las Grandes Ligas: Bill Giles y las páginas oficiales de la MLB le rindieron homenaje a su memoria.

Giles fue un ejecutivo que permaneció durante ocho décadas formando parte del sistema, destacando principalmente en la organización de los Phillies de Philadelphia, donde permaneció por más de 50 años y fue parte fundamental de la estructura del equipo que se consagró campeón de la Serie Mundial en 1980 y 2008.

Desde 2001, Giles había servido como presidente honorario de la Liga Nacional. Durante muchos de esos años, presentó el Trofeo Warren Giles a los campeones de la LN, que lleva el nombre en honor a su padre, el expresidente de la Liga Nacional y ejecutivo del Salón de la Fama. También representó al viejo circuito de manera ceremonial en el Juego de Estrellas.

Giles es una de esas figuras que no era parte de los reflectores, pero que dejó un gran legado en el beisbol de las Grandes Ligas desde las oficinas y desde su influencia en la experiencia de los aficionados en el estadio.