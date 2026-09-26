MLB: La magistral e inesperada actuación de Eury Pérez que silenció a los Bravos

En una noche cargada de emociones y recuerdos nostálgicos, el joven abridor Eury Pérez esculpió una verdadera obra de arte desde el montículo. El derecho guio a los Miami Marlins a un triunfo de 3-0 sobre los clasificados Atlanta Braves, lanzando un asombroso juego completo de apenas un imparable.

Dominio absoluto en la lomita

El prometedor lanzador de 23 años estuvo francamente intratable durante toda la velada en el parque de pelota. Su única mancha ocurrió al inicio del sexto capítulo, cuando el receptor Sean Murphy le conectó un sencillo al jardín izquierdo aprovechando un sinker.

Fuera de ese mínimo parpadeo, Pérez lució indescifrable ante la poderosa toletería visitante, recetando ocho ponches y otorgando un solitario boleto. Necesitó de 105 lanzamientos para concretar el primer juego completo de su carrera, un hito alcanzado tras 68 aperturas previas en las Grandes Ligas.

Rompiendo una paternidad histórica

Esta magistral actuación tuvo un sabor especial a redención para el brazo serpentinero de los Marlins. Antes de este compromiso, arrastraba una terrible marca de 0-3 y una abultada efectividad de 9.76 en seis enfrentamientos de por vida contra la ofensiva de Atlanta.

Además, su dominante blanqueo resalta en una era donde esta estadística monticular parece en inminente peligro de extinción. En lo que va de temporada, apenas se han registrado 11 juegos completos sin permitir carreras, acercándose peligrosamente a los mínimos históricos de la MLB.

El despertar ofensivo de Miami

La joya de pitcheo fue finalmente respaldada por un bateo oportuno que despertó en el último tercio del compromiso. Joe Mack rompió el celofán en el séptimo episodio con un potente cuadrangular solitario frente al relevista Grant Holmes, siendo este su bambinazo 14 del año.

La ventaja floridana se amplió definitivamente en el octavo tramo frente a los veloces envíos de Didier Fuentes. Heriberto Hernández remolcó una importante rayita con un sencillo, seguido inmediatamente por un panorámico vuelacercas de Griffin Conine que selló el triunfo.

Un homenaje hasta el cielo

Con este lauro, los Marlins (79-81) cortaron una dolorosa racha de seis derrotas consecutivas contra los actuales monarcas del Este. La victoria les permite igualar su cantidad de triunfos de la campaña anterior y buscar evitar una tercera temporada corrida con récord negativo.

Toda esta gesta deportiva estuvo enmarcada por un aura de profunda y respetuosa solemnidad en el estadio. Antes de cantar la voz de playball, se guardó un emotivo minuto de silencio para honrar al exlanzador José Fernández, en el décimo aniversario de su trágico fallecimiento.