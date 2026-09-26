Duelo criollo en la MLB: Gabriel Moreno asalta el liderato de bateo en la Liga Nacional

​El receptor venezolano Gabriel Moreno alcanzó un hito importante en la temporada al posicionarse como el líder de bateo de la Liga Nacional por primera vez en la campaña. Con una gran jornada con el madero, el careta se tomó la cima en una apasionante lucha frente a su compatriota Luis Arráez por el título de bateo de las Grandes Ligas.

​Jornada clave ante los Padres de San Diego

​Durante el compromiso frente a los Padres de San Diego, Gabriel Moreno ligó de 3-2 en la noche. Esta actuación ofensiva le permitió subir su promedio de bateo (AVG) a .311, cifra con la que dormirá en lo más alto de la tabla de bateadores del viejo circuito.

​Su consistencia en la caja de bateo ha sido fundamental para mantener una línea ofensiva estelar en la recta decisiva del torneo.

​Luis Arráez y la pugna por la corona ofensiva

​Por su parte, Luis Arráez, quien busca su cuarto título de bateo en la MLB, se mantiene con un promedio de 310, luego de sufrir una lesión en el tobillo que lo saco de acción en la alineación de los Phillies de Philadelphia.

Arraez difícilmente volverá a jugar en los últimos juegos de la temporada, por lo que todo dependerá de las actuaciones del receptor en los dos últimos encuentros de la campaña, dónde los Diamondbacks visiten a los Padres de San Diego.