Mundial sub 15: Venezuela debuta con paliza por Meridiano Televisión

La selección de Venezuela comenzó con el pie derecho en el Mundial de beisbol Sub-15, tras superar por la vía del nocaut a Australia en su primer reto del torneo, mostrando una ofensiva temible. Este debut de la selección nacional lo pudiste disfrutar completamente en vivo a través de la señal de Meridiadno Televisión.

La delegación nacional hizo carrera en todos los episodios, menos en el cuarto, y de esa manera terminaron superando 11 carreras por 1 a los australianos en un duelo donde todo le salió bien a los criollos.

Resumen

La novena nacional empezó a producir desde la primera entrada con tres rayitas; posteriormente, sumó una más en el segundo, cuatro en el tercero y sentenció el desafío con tres anotaciones en el quinto episodio.

El encargado de subirse al morrito por Venezuela fue Luis Martínez, quien permitió la única rayita del compromiso por parte de Australia en el tercer tramo. Martínez lanzó dos entradas y Jhunior Cordero completó los últimos tres capítulos de manera espectacular, tras aceptar un solo imparable.

Christopher Cabrera empieza a producir

Uno de los jugadores sensaciones de esta organización es Christopher Cabrera, hijo de Miguel Cabrera, quien fue alineado como tercera base y cuarto en el orden al bate.

Cabrera finalizó la noche de 3-1, con un indiscutible, una carrera impulsada y un par de anotadas; iniciando su producción con Venezuela. en este torneo.