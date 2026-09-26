MLB: Vladimir Guerrero Jr. conecta el batazo más recordado del 2026

Vladimir Guerrero Jr no ha tenido la temporada 2026 esperada en Grandes Ligas. Sin embargo, ha logrado tener una de las jugadas más insólitas en el beisbol. Una que sin duda alguna será el batazo más recordado por la afición de Azulejos de Toronto en el año.

Guerrero Jr durante la baja de la 7ma entrada con Azulejos perdiendo 5-2: conectó la pelota, pero se le rompió el bate y ese pedazo que se rompió volvió a tocar la pelota; ocasionando un hit que impulsó una carrera. Una de las jugadas más extrañas en la historia de MLB.

Toronto finalmente ganó 6-5 con una de las jugadas más raras de la temporada y sin duda alguna la más recordada del 2026. Azulejos quedó eliminado de toda posibilidad de postemporada en uno de sus peores años desde que debutó el pelotero dominicano en la campaña 2019.

Vladimir Guerrero Jr: ¿Cuáles son los pecados del dominicano en 2026?

Vladimir Guerrero Jr inició la temporada 2026 de Grandes Ligas con el objetivo de guiar a Azulejos de Toronto a otra Serie Mundial. Sin embargo, el desplome ofensivo en la temporada dejó mucho que desear; sobre todo por dos pecados imperdonables para el líder del club.

El primero es tener solo 9 cuadrangulares en el año. Una cifra muy pobre para un hombre que está llamado a ser parte del club de los 500 HR. Además de eso, hay otro dato que es preocupante: hasta el pasado 13 de septiembre logró su primer vuelacercas jugando en casa.

En segundo lugar no logró ser la fuerza ofensiva de Azulejos en el año. Ese rol lo tomó Kazuma Okamoto (recién llegado) con un ritmo descomunal que sorprendió a propios y extraños. Eso sí, una vez que el dominicano vuelva a su ritmo habitual en 2027 serán letales juntos.

Números de Vladimir Guerrero Jr con Azulejos en 2026