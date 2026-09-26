MLB: ¿White Sox recibió ayuda divina del Papa León?

Medias Blancas de Chicago fue uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El equipo alcanzó la clasificación a postemporada luego de varios años con récords negativos; el Papa León XIV se mostró contento por el avance y claro sobre su ayuda divina.

Durante el vuelo del Papa León XIV de Roma a París fue preguntado por la prensa internacional sobre si ayudó de alguna manera a White Sox. La autoridad eclesiástica respondió con un contundente: "Sin comentarios". Aunque luego reconoció: "Cosas buenas pasan en Chicago".

Medias Blancas está oficialmente clasificado a playoffs 2026. Sin embargo, aún no se sabe en que serie jugará, tiene opciones de ser 2do en Liga Americana o 6to: El primer caso se da si logra ganar la División contra Guardianes, de lo contrario será 6to y jugará la Serie de Comodines.

El rival de White Sox saldrá entre Astros de Houston o Rangers de Texas. Ambos equipos están en una situación similar, si Astros gana su División enfrentará a Chicago, de lo contrario será el conjunto de Texas. Un fin de semana para definir los lugares de la postemporada 2026.

White Sox y sus jóvenes cañoneros reviven una marca del 2004

Medias Blancas de Chicago ha tenido temporadas complicadas en Grandes Ligas. Muchos años con números negativos, con récords para el olvido en la organización. Sin embargo, en pleno 2026 el equipo luce sólido para la postemporada, gracias a una marca de jonrones.

White Sox en 2026 cuenta con: Munetaka Murakami (35 HR), Miguel Vargas (33 HR) y Colson Montgomery (31 HR). Esta es la primera vez desde la temporada 2004 que la organización cuenta con tres jugadores con 25+ jonrones en una misma temporada.

Un hecho que ha pasado en 3 ocasiones:

1996:Frank Thomas (40 HR), Albert Belle (30 HR) y Robin Ventura (34 HR)

1998 con Albert Belle (49 HR), Frank Thomas (29 HR) y Magglio Ordóñez (28 HR)

2004 con Paul Konerko (41 HR), Carlos Lee (31 HR) y Magglio Ordóñez (29 HR).

Una marca que iguala hazañas importantes de temporadas que terminaron siendo positivas para la organización. Este nuevo trío de pelotero jóvenes de Chicago pueden marcar una pauta como lo hicieron sus predecesores en el futuro de Las Mayores.