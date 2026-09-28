Ex figura del Barcelona sobre fichar por el Real Madrid: “Hubiera sido el mayor traidor del fútbol"

João Félix ha asegurado que no se arrepiente de haber dejado pasar la posibilidad de fichar por el Real Madrid, pese al interés que el conjunto blanco mostró por él antes de su llegada al Atlético de Madrid en 2019. El delantero portugués era considerado entonces uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol europeo después de destacar con el Benfica.

Finalmente, el Atlético de Madrid apostó con fuerza por el atacante y desembolsó 126 millones de euros para hacerse con sus servicios. La operación convirtió a Félix, que todavía era un adolescente, en uno de los futbolistas más caros del mundo y elevó todavía más las expectativas alrededor de su carrera.

Aquel verano, el Real Madrid también seguía de cerca la evolución del portugués y lo consideraba uno de los grandes talentos disponibles en el mercado. Sin embargo, Félix terminó vistiendo la camiseta rojiblanca y, años después, también tuvo una etapa en el Barcelona, experiencia que, según sus propias palabras, disfrutó especialmente.

João Félix casi ficha por el Real Madrid

De hecho, Félix explicó que un hipotético paso por el Real Madrid después de haber jugado para el Atlético y el Barcelona habría tenido una connotación especial. El delantero terminó pasando por los 'Colchoneros' y los culés después de ser considerado como opción por la Casa Blanca.