¿Cuánto tiempo estará de baja Kylian Mbappé con el Real Madrid?

Tras los momentos de máxima tensión vividos en el Turquía vs Francia por la primera fecha de la UEFA Nations League, el parte médico oficial ha traído un respiro tanto al entorno de la selección francesa como a las oficinas del Real Madrid.

Una vez realizados los exámenes médicos pertinentes a Kylian Mbappé, se ha determinado que el delantero sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, quedando su evolución pendiente del día a día, aunque con un pronóstico inicial favorable.

Como consecuencia de este diagnóstico, se ha decidido que el atacante no continuará con la concentración de Francia en la presente fecha FIFA. "Kiki" abandonará en las próximas horas el búnker de "Les Bleus" para poner rumbo a Madrid, donde se pondrá inmediatamente bajo las órdenes de los servicios médicos del club blanco para iniciar los trabajos de rehabilitación.

El Real Madrid y Mourinho respiran

Los especialistas estiman que, de cumplirse los plazos previstos y si no surgen inconvenientes mayores durante el proceso, el tiempo de baja estimado rondará las dos semanas.

La noticia, dentro de la gravedad lógica que supone perder a una pieza capital, ha sido recibida con alivio en el seno madridista. Si la evolución transcurre según lo previsto, el conjunto merengue podrá contar nuevamente con su máxima estrella justo al finalizar el parón de selecciones, minimizando el impacto de su ausencia en el calendario competitivo a nivel de clubes.