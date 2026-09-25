¡Alarmas encendidas! Kylian Mbappé se lesiona con Francia

El inicio de la nueva edición de la UEFA Nations League ha dejado un sabor agridulce y mucha preocupación en el seno de la selección francesa.

Durante el compromiso inaugural del Grupo A frente a Turquía, el astro y capitán del combinado galo, Kylian Mbappé, sufrió una sensible lesión en la rodilla que lo obligó a abandonar el terreno de juego, generando un estado de alerta máxima tanto en su selección como en el Real Madrid.

El incidente ocurrió en el momento exacto en que el delantero perforó las redes rivales para adelantar a su equipo. Tras celebrar el tanto, "Kiki" quedó tendido sobre el césped evidenciando gestos de un dolor intenso en su articulación izquierda.

No pudo seguir en el partido

Luego de recibir la atención inmediata del cuerpo médico, el atacante intentó realizar un acto de fe y continuar en el partido. Sin embargo, la fragilidad de la zona afectada se hizo evidente de inmediato.

Apenas 30 segundos después de regresar, el delantero volvió a desplomarse sobre el suelo, pidiendo de manera urgente la sustitución al banquillo de Zinedine Zidane ante la evidente gravedad de la dolencia en su rodilla.

Hasta el momento, el departamento médico de la federación gala aún no ha emitido un parte médico oficial. Se espera que en las próximas horas los especialistas de la selección realicen los exámenes pertinentes para establecer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de baja que afrontará la estrella "merengue".