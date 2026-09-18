Zinedine Zidane anuncia su primera y sorpresiva convocatoria como DT de Francia

Empieza una nueva era dentro de una de las selecciones más importantes de la actualidad. Este viernes 18 de septiembre, Zinedine Zidane anunció su primera convocatoria como seleccionador nacional de Francia, puesto que asumió luego de la salida del histórico Didier Deschamps, que le puso fin a su etapa después del Mundial.

El ciclo comandado por "Zizou" iniciará con cuatro partidos de la fase de grupos de la Nations League, y para estos importantes duelos, el flamante director técnico francés se ha llevado a 23 jugadores, en una lista que tiene ausencias importantes y también algunas sorpresas.

La primera lista de Zidane

A través de una rueda de prensa convocada ante los diversos medios franceses, Zinedine Zidane dio a conocer su primer listado de convocados como seleccionador de Francia, para afrontar los partidos ante Turquía (25/09); Bélgica (28/09); Italia (02/10) y Bélgica (05/10).

Las grandes ausencias son nombres que estuvieron en la Copa del Mundo, como Brice Samba, Theo Hernández, Lucas Hernández, Lucas Digne o Aurelien Tchouameni. Además, sorprenden los regresos de Adrien Truffert y, especialmente, el de Eduardo Camavinga, quien ha sido cuestionado en el Real Madrid.

Lista completa

Porteros: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

Defensas: Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano.

Mediocentros: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery.

Delanteros: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Esteban Lepaul, Kylian Mbappé, Michael Olise.