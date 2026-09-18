¡Debut soñado! Floyd Samba firma récord histórico en la Premier League

Noche inolvidable en el Etihad Stadium para el centrocampista de 17 años quien escribe su nombre en los libros de la historia del fútbol inglés al convertirse en el futbolista más joven en marcar un doblete en su estreno oficial con un club de la Premier League (en todas las competiciones) desde la creación del formato en la temporada 1992-1993. Además, superó a Phil Foden como el goleador más joven del Manchester City en registrar dos tantos desde el año 2000.

Goles y solvencia en el Etihad

Samba abrió el marcador al minuto 29 tras conectar de cabeza un centro preciso de Allan. Cerca de la hora de partido, completó su doblete personal con una excelsa definición de pierna derecha desde el borde del área. Los tantos de Rayan Cherki, Allan y Ryan McAidoo completaron la goleada para el equipo dirigido por Enzo Maresca.

Las reacciones tras la exhibición

"Fue algo alucinante, en la previa solo me dije a mí mismo, juega tu fútbol, sé tú mismo. Es un momento con el que sueñas desde niño", declaró un emocionado Samba tras culminar los 90 minutos y ser galardonado como la figura del compromiso. Por su parte, el estratega Enzo Maresca celebró el desempeño integral de su nuevo atacante "Estamos muy satisfechos, no solo por los dos goles, sino por todo el trabajo y el compromiso que mostró en el campo". Las declaraciones fueron ofreciéndosele a los micrófonos oficiales de la transmisión postpartido de la EFL Cup.