Kane responde al Balón de Oro con contundencia: “Mis 73 goles hablan por sí solos”

Harry Kane ofreció recientemente una entrevista realizada en el Allianz Arena de Múnich, poco después de disputar un partido, y repasó algunos de los principales desafíos que afronta con el Bayern Múnich. El delantero viene de una presentación magistral en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra.

El delantero inglés reconoció que, después de haber conquistado los principales títulos a nivel alemán, la Champions League representa uno de los grandes objetivos que todavía tiene pendiente con el conjunto bávaro.

El atacante recordó la campaña europea anterior, en la que el Bayern terminó segundo en la fase liga con siete victorias y una derrota. Kane destacó especialmente los enfrentamientos ante Atalanta y Real Madrid, además de la eliminatoria contra el PSG, aunque lamentó la derrota que terminó dejando al equipo fuera de la competición. Para el inglés, aquella experiencia demostró que en la Champions League los detalles pueden marcar la diferencia, especialmente cuando un equipo está tan cerca de alcanzar una final.

Harry Kane y sus aspiraciones al Balón de Oro

En el plano individual, Kane calificó la temporada pasada como la mejor de su carrera y resaltó los 73 goles que consiguió, una cifra que representó la segunda mayor cantidad registrada en la historia del fútbol, solo por detrás de los 82 tantos de Lionel Messi en la campaña 2011-12. El delantero aseguró sentirse extremadamente orgulloso de esos números y atribuyó buena parte de ese éxito al trabajo de sus compañeros y de todas las personas que lo ayudaron durante la campaña.

Respecto al Balón de Oro, Kane mantuvo una postura prudente y señaló que la decisión no depende de él, sino de las personas encargadas de votar. El delantero consideró que lo ocurrido la temporada pasada ya forma parte del pasado y aseguró que ahora está concentrado en su presente con el Bayern Múnich y en seguir mejorando sus actuaciones.