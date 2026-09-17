Lionel Messi alcanza los 100 goles con el Inter Miami y levanta la Campeones Cup

Lionel Messi sigue escribiendo con letras doradas su historia en Estados Unidos. El astro argentino alcanzó la mágica cifra de 100 goles con la camiseta del Inter Miami, guiando a su equipo hacia una victoria por 2-0 sobre Cruz Azul para conquistar la ansiada Campeones Cup este miércoles por la noche.

Un centenario de leyenda

El momento cumbre de la noche llegó en el minuto 24 del primer tiempo. Messi aprovechó un preciso centro de su socio inseparable, el uruguayo Luis Suárez, para mandar el balón al fondo de la red con un certero e inusual remate de cabeza.

Esta anotación representó su gol número 100 en apenas 115 partidos disputados en todas las competiciones con la franquicia de Florida. Es una asombrosa cifra que reafirma su impacto absoluto y su contundencia desde su llegada a la liga.

El destino frente a la máquina

Curiosamente, este hito histórico se produjo ante el mismo rival que lo vio estrenarse como goleador en Norteamérica. La escuadra cementera fue la primera víctima del campeón del mundo en territorio estadounidense durante el verano de 2023.

Aquel inolvidable debut quedó marcado por un soberbio gol de tiro libre en el tiempo de descuento, que selló un triunfo de 2-1 en la Leagues Cup. Tres años después, el argentino volvió a ser el verdugo de los mexicanos.

Casemiro liquida el encuentro

Para asegurar el trofeo internacional, el brasileño Casemiro se encargó de poner el 2-0 definitivo en la recta final del compromiso. En el minuto 81, el mediocampista conectó un potente cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado magistralmente por el propio Messi.

Casemiro atraviesa un momento dulce en el juego aéreo. Con este tanto, el volante acumula cuatro goles de cabeza en sus últimos cinco compromisos, demostrando ser un arma letal en las jugadas a balón parado para el esquema táctico de Miami.

Una dinastía imparable

Esta nueva conquista de la Campeones Cup amplía el impresionante palmarés del Inter Miami. Desde el aterrizaje del número 10, el club ha transformado radicalmente su historia, sumando trofeos año tras año con un dominio que intimida a sus rivales.

La vitrina del equipo de la Florida ya presume la Leagues Cup de 2023, el Supporters' Shield de 2024 y la MLS Cup de 2025. Es una verdadera dinastía triunfadora que parece no tener freno en el fútbol de la región.