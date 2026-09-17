Neymar dedicó emotivo mensaje a Tomás Rincón por su despedida

Este miércoles 16 de septiembre quedará marcado en la historia del fútbol venezolano por el anuncio del retiro de uno de los jugadores más importantes del balompié criollo: Tomás Rincón, que para medir su carrera e influencia solo basta repasar las figuras que le han dejado un mensaje, entre ellos nada más y nada menos que Neymar.

En delantero brasilero compartió su mensaje a través de su cuenta en la red social Instagram, por donde le expresó todo su cariño y respeto.

“General, un placer hacer parte de tu carrera en el fútbol… como rival y compartir momentos como compañero de equipo. Mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida”, escribió Ney.

Tomás Rincón y una carrera reconocida

Más temprano la sorpresa fue el anuncio compartido por el otrora mediocampista criollo, que portó incluso la banda de capitán de la Vinotinto.

Rincón en su video despedida comentó: "Llegó el momento de cerrar una etapa que durante tantos años fue mi vida y no es fácil poner en palabras lo que significa para mí despedirme del fútbol como jugador. Desde niño soñé con llegar lejos, pero nunca imaginé todo lo que este camino me permitiría vivir".

El cariño más cercano que expresó el astro brasilero al venezolano tiene más peso porque el 'General' llegó a vestir los colores del Santos de Brasil a partir de la campaña 2023-24, justamente, uno de los equipos más queridos por Ney.

De ese periplo en Brasil fue que se desprendió el cariño entre Tomás Rincón y Neymar, a quien se le respetó mucho en su paso por el 'Peixe'.