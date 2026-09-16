Leyenda Vinotinto: Tomás Rincón anuncia su retiro del fútbol

Tomás Rincón puede ser sin ninguna duda uno de los grandes jugadores en la historia del fútbol venezolano. Un futbolista con una trayectoria de 20 años y 8 clubes en su curriculum; que es considerado uno de los grandes capitanes de la Selección de Venezuela en la era moderna.

Rincón a través de un emotivo mensaje audiovisual en sus redes sociales, confirmó que se retira del fútbol profesional. El capitán de la Vinotinto dejó entrever la posibilidad de vincularse próximamente a los banquillos como director técnico tras cerrar este ciclo como jugador.

El volante defensivo de 38 años expresó su profunda gratitud hacia: seres queridos, entrenadores y aficionados que lo acompañaron durante su exigente periplo por el fútbol de Venezuela, Alemania, Italia y Brasil. Tomás será recordado como un líder mediático dentro y fuera de la cancha.

Rincón en su video despedida: "Llegó el momento de cerrar una etapa que durante tantos años fue mi vida y no es fácil poner en palabras lo que significa para mí despedirme del fútbol como jugador. Desde niño soñé con llegar lejos, pero nunca imaginé todo lo que este camino me permitiría vivir".

Carrera de Tomás Rincón como profesional

Tomás Rincón comenzó su carrera como futbolista profesional en Venezuela con el Zamora en 2006-07, seguidamente pasó al Deportivo Táchira en la campaña 2008-09; pero en solo 6 meses de juegos pasó al Hamburgo de la Bundesliga, iniciando su camino europeo.

Luego de 128 encuentros con el equipo alemán y cinco temporadas de un gran nivel, pasó a vestir los colores del Génova Italiano en la campaña 2014-15. El venezolano tuvo un rendimiento tan superlativo, que en seis meses la Juventus lo fichó para terminar la campaña 2016-17.

Con el equipo de Turín levantó la Serie A y la Copa de Italia en 2017. Rincón completaría así una carrera brillante en uno de los equipos más importantes del fútbol europeo. Seguidamente pasó al Torino en 2017-18, para luego jugar con la Sampdoria en 2021-22 y finalmente ir al Santos de Brasil en 2023-24.

Números de Tomás Rincón en su carrera