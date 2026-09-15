¡Sin Salomón Rondón! La Vinotinto anuncia su convocatoria para enfrentar a Japón, Corea y Jordania

Se acerca una nueva fecha FIFA, y Venezuela sigue preparándose para afrontar los retos que se avecinan en el año 2027. La Vinotinto se medirá entre finales de septiembre y principios de octubre a las selecciones de Japón, Corea y Jordania, y el seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, anunció su lista de 34 jugadores para encarar estos duelos.

La gran nota de la lista, sin duda alguna, es una nueva ausencia de Salomón Rondón, quien, a pesar de ser goleador de la Liga MX, parece no contar para el nuevo ciclo, algo lógico teniendo en cuenta sus 36 años de edad, y también el buen presente de delanteros como Jesús Ramírez y Kevin Kelsy.

La lista completa

Estos son los 34 jugadores convocados por Oswaldo Vizcarrondo para la venidera fecha FIFA:

Arqueros:

José Contreras (Barcelona - Ecuador)

Cristopher Varela (Dvo. La Guaira)

Joel Graterol (Acd. Puerto Cabello)

Frankarlos Benítez (Caracas FC)

Defensas:

Teo Quintero (Sp. Rotterdam - Países Bajos)

Luis Balbo (Sturm Graz - Austria)

Juan David Sánchez (Dvo. Táchira)

Christian Makoun (Levski Sofia - Bulgaria)

Nahuel Ferraresi (Botafogo - Brasil)

Yordan Osorio (Deportes Tolima - Colombia)

Andrusw Araujo (Polissya - Ucrania)

Bianneider Tamayo (U de Chile)

Carlos Vivas (Inter de Bogotá - Colombia)

Jon Aramburu (R. Sociedad - España)

Delvin Alfonzo (Dvo. Táchira)

Roman Davis (Valencia - España)

Mediocampistas:

Cristian Cásseres (Toulouse - Francia)

Daniel Pereira (Montreal - MLS)

Marco Libra (Bologna - Italia)

Yangel Herrera (R. Sociedad - España)

Sebastián Mendoza (Carabobo FC)

Nicola Profeta (Santos - Brasil)

Telasco Segovia (Inter Miami - MLS)

Wikelman Carmona (Montreal - MLS)

Atacantes: