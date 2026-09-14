¡Fin de semana dorado! Jugadores de la Vinotinto destacan en el extranjero

A pocas horas de que la Vinotinto anuncie este martes 15 de septiembre la lista oficial de convocados para la próxima fecha FIFA, los futbolistas criollos en el exterior protagonizaron un fin de semana sobresaltado por actuaciones estelares, mandando un mensaje contundente de buen momento a sus respectivos clubes.

El protagonismo ofensivo de los delanteros venezolanos acaparó los titulares del fin de semana. Encabezando la lista se encuentra Jesús Ramírez, quien firmó un doblete con el Çorum FK de la Superliga de Turquía.

Por su parte, el joven ariete Kevin Kelsy tuvo una jornada redonda al firmar una excelsa actuación que incluyó un gol y una asistencia, en el clásico escocés entre Rangers y Celtic. Asimismo, Salomón Rondón volvió a hacerse presente con un nuevo tanto en la Liga MX con el Pachuca.

Piden su oportunidad en la fecha FIFA

A esta fiesta anotadora se sumaron Jhonder Cádiz (Wuhan Three Towns - China) y Jovanny Bolívar (Kalamata FC - Grecia) quienes también perforaron las porterías rivales con un gol cada uno, demostrando que la artillería vinotinto llega a la cita internacional con la mira afinada.

Cabe destacar, que el despliegue criollo no solo se tradujo en goles, sino también en generación de juego. En la zona medular, Cristian Cásseres Jr. brilló con luz propia al repartir dos asistencias con el Toulouse FC en la Ligue 1. Mientras que, Yerwin Sulbarán también dio un pase de gol con el Liefering FC en Austria.

Con estas credenciales sobre la mesa, la expectativa de los aficionados está al límite de cara al anuncio de la convocatoria de este martes. Oswaldo Vizcarrondo tendrá sobre la mesa un abanico de opciones inmejorable, avalado por un fin de semana donde el sello venezolano brilló con fuerza en las principales ligas del mundo.