Peligra llamado de David Martínez a la Vinotinto por esta razón

La ilusión que ha despertado el desembarco del joven extremo venezolano David Martínez en el fútbol europeo se ha visto repentinamente ensombrecida por la mala fortuna.

El atacante sufrió una lesión muscular durante su segundo encuentro oficial con el FC Midtjylland, encendiendo las alarmas tanto en el club danés como en el cuerpo técnico de la selección nacional de cara al parón internacional.

Tras haber tenido una primera toma de contacto oficial disputando 45 minutos en un compromiso de Copa, la "Joya" afrontaba con máxima expectativa su bautizo como titular en la Superliga de Dinamarca.

Cuando apenas transcurría el minuto 37 de la primera mitad, el internacional criollo sintió un pinchazo físico que le obligó a frenar en seco y pedir el cambio de inmediato al cuerpo técnico. Las muestras de frustración del jugador al abandonar el terreno de campo evidenciaron la gravedad de unas molestias musculares.

¿Se pierde la fecha FIFA?

El contratiempo físico llega en el peor momento posible para el jugador, coincidiendo con la antesala de una nueva fecha FIFA. Con el seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, preparándose para anunciar la lista de convocados este martes, las opciones de que pueda vestir la camiseta Vinotinto se han reducido drásticamente.

A falta de que el Midtjylland emita el parte médico que detalle el alcance exacto de la dolencia y el tiempo estimado de baja, todo apunta a que el joven talento deberá enfocar sus energías en un proceso de recuperación riguroso para regresar a los terrenos de juego en óptimas condiciones y consolidar su adaptación al fútbol europeo.